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ЭКОНОМИКА РБ


В 2017 ГОДУ В МИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ ВЫПОЛНИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БОЛЕЕ 400 ДВОРОВ И КАПИТАЛЬНЫЙ — 10
09:38 23.12.2016

Текущий ремонт более 400 дворовых территорий и капитальный ремонт 10 дворов запланирован в столице на 2017 г. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.

«В будущем году мы возвращаемся к старой практике капремонта дворов. На территории, обслуживаемой каждым КУП «ЖКХ», такие работы затронут один двор. Во время их проведения обязательно будут оборудованы огороженные детские игровые площадки с современным игровым оснащением, островки безопасности и другие элементы, обеспечивающие безопасное движение транспорта. Из бюджета на эти цели выделяется 350 тыс. руб.», - сказала Г. Гилевич.

Говоря о текущем ремонте дворов, собеседница пояснила, что на текущее содержание дворовых территорий в 2017 г. пока из бюджета предусмотрено выделение 30 млн руб. Этих средств должно хватить, чтобы полностью выполнить запланированный ремонт дворовых проездов и пешеходных связей, а также в течение полугода обеспечивать санитарное содержание придомовых территорий. Однако, поскольку подрядчиков для выполнения тех или иных работ теперь выбирают по итогам тендера, не исключено, что стоимость работ удастся снизить. В этом случае сэкономленные средства направят на благоустройство дворовых территорий.

Г. Гилевич также напомнила, что в 2016 г. текущий ремонт был произведен в 528 дворах; на детских площадках установлено более 800 единиц нового игрового оборудования; ямы, трещины и выбоины устранены на 140 тыс. кв. м покрытий дворовых проездов и пешеходных связей; восстановлены 112 пришедших в негодность лестниц в жилых кварталах.

Подводя итоги благоустройства дворов в 2016 г., заместитель руководителя МГЖХ пояснила, что на эти цели удалось привлечь более 300 тыс. руб. средств населения и субъектов хозяйствования, что составляет свыше 3% от общего количества средств, вложенных в благоустройство дворов. При этом непосредственно жители вложили в преображение придомовых территорий 167 тыс. руб.
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