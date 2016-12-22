Движение на всем протяжении Второй кольцевой дороги вокруг Минска открылось 22 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, решение о начале строительства МКАД-2 было принято в 2010 году. Оно было обусловлено тем фактом, что существующая столичная МКАД работает на пределе своей возможности: в настоящее время на отдельных ее участках интенсивность движения составляет порядка 100 тысяч автомобилей в сутки, а с учетом перспектив развития города она будет увеличиваться и в дальнейшем. Такой поток транспортных средств создает определенные сложности для движения по дороге не только местного, но и транзитного транспорта.

В марте 2014 года строительство МКАД-2 было активизировано. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: с учетом изученных потоков движения на первом этапе начали возводить участок от автодороги М-3 Минск – Витебск до автодороги М-6 Минск – Гродно, а на втором этапе решили соединить автодорогу М-6 Минск – Гродно с автодорогой М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации. Таким образом, участки нового строительства имеют общую протяженность около 88 километров: 46 км – первый этап и 42 км – второй. Всего же МКАД-2 имеет протяженность порядка 160 километров (в состав дороги входят участки автотрасс М-1/Е30, М-2 Минск – Национальный аэропорт «Минск» и Р-80 Слобода – Паперня).

Схему направления МКАД-2 и проект ее строительства разработал ГП «Белгипродор». При выборе оптимального расположения новой дороги были учтены существующая транспортная сеть автомобильных дорог в пригородной зоне, ее состояние, интенсивность движения, существующая и перспективная жилая и дачная застройка, границы рекреационных зон, природоохранные территории и другие факторы.

МКАД-2 построили по параметрам первой категории – это комфортная четырехполосная дорога, которая отвечает всем современным требованиям: по две полосы движения в каждом направлении, мосты и путепроводы, разделяющие транспортные потоки, двустороннее барьерное ограждение по оси дороги для исключения лобовых столкновений, сеточное заграждение от животных вдоль трассы в районе лесных массивов, шумовые экраны вблизи жилой застройки, световые табло для информирования водителей о ситуации на дороге и др.

Заказчиком строительства является РУП «Минскавтодор-Центр». Работы на объекте выполняли подрядные организации холдинга «Белавтодор», научно-техническое сопровождение – ГП «БелдорНИИ». Финансирование объекта осуществлялось за счет средств республиканского бюджета, государственного целевого бюджетного фонда национального развития и кредита Банка развития Республики Беларусь. Стоимость работ по первому этапу составила 297,1 млн. деноминированных рублей, стоимость работ по второму этапу – 210,0 млн. деноминированных рублей.

Затем было принято решение о строительстве новых участков МКАД-2 в цементобетонном исполнении, что с учетом затрат на межремонтный период в 25 лет экономически целесообразнее. Эта технология позволяет повысить долговечность дорожной одежды и снизить затраты на ремонт и содержание. На такой дороге нет необходимости вводить сезонные ограничения нагрузок. Кроме того, при строительстве используются отечественные дорожно-строительные материалы, в первую очередь, цемент.

В конце 2015 года было открыто движение по участку первого этапа строительства МКАД-2: от автомобильной дороги М-3 Минск – Витебск до автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно.

22 декабря открывается движение по участку второго этапа строительства МКАД-2: от автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно до автомобильной дороги М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации. Таким образом, с этой даты для автотранспорта становится полностью доступным около 160 километров кольцевой автотрассы.

Реализация этого масштабного проекта позволяет направить транзитные потоки со всех направлений в обход столицы и объединить транспортные пути важнейших трансъевропейских коридоров Север-Юг и Запад-Восток.

Смещение транзитного потока в обход Минска улучшит экологическую обстановку и повысит безопасность движения в столице, а также будет стимулировать развитие прилегающей к новой дороге территорий, в том числе логистической инфраструктуры и городов-спутников.

При этом вновь построенные участки являются бесплатными, введение платы за проезд по ним не планируется.