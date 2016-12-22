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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ПРЕКРАТИТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «4G БЕЗЛИМИТ» С 1 ЯНВАРЯ
17:20 22.12.2016
Мобильный оператор МТС прекратит оказание услуги «4G Безлимит» с 1 января 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, оператор напомнил, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется в рамках тарифных планов и актуальных интернет-услуг МТС, а также нового предложения – «Открытый интернет».
При этом никаких дополнительных действий для этого не требуется.
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