Мобильный оператор МТС прекратит оказание услуги «4G Безлимит» с 1 января 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, оператор напомнил, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется в рамках тарифных планов и актуальных интернет-услуг МТС, а также нового предложения – «Открытый интернет».

При этом никаких дополнительных действий для этого не требуется.