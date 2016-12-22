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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ МТС ОТКРОЕТСЯ В БРЕСТЕ 23 ДЕКАБРЯ
17:05 22.12.2016

Мобильный оператор МТС расширяет сеть фирменных салонов связи – новый офис в Бресте откроется в пятницу, 23 декабря, по адресу: улица Гаврилова,16, в новом ТЦ «Экватор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в честь этого события каждому посетителю в первую неделю работы салона — с 23 по 29 декабря компания приготовила «вкусный» бонус: 100 минут, 100 мб интернет-трафика или 100 sms на выбор. Чтобы воспользоваться предложением, нужно обратиться к сотруднику офиса с паспортом или водительским удостоверением. А при покупке смартфонов Huawei P9, Huawei P8 и Huawei GR5 все абоненты МТС дополнительно получат в подарок фирменный фитнес-браслет, селфи-палку или целый набор полезных аксессуаров для своего нового гаджета.

Также в салоне абоненты мобильного оператора смогут приобрести современные смартфоны и аксессуары к ним в рассрочку, в том числе и без первоначального платежа. А чтобы сделать правильный выбор, посетители перед покупкой всегда могут самостоятельно протестировать оборудование компаний Samsung и Huawei.

Новый фирменный салон МТС будет работать каждый день без обеда и выходных, с 10:00 до 21:00.
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