Три проекта представителей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы примут участие в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, право представлять Гродненщину в финале республиканского конкурса купаловцы получили по результатам областного этапа конкурса, где предложили идеи, которые затрагивают промышленную и медицинскую сферы и область энергосбережения.

Так, студент 5 курса факультета инновационных технологий машиностроения Дмитрий Слесарь, заведующий кафедрой материаловедения и ресурсосберегающих технологий Александр Воронцов и старший преподаватель кафедры Александр Антонов представили проект по организации производства металлополимерных роликов для ленточных конвейеров, который получает развитие благодаря инициативе со стороны Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством. Научное сопровождение проекта обеспечивает профессор, доктор технических наук Василий Струк.

«Наши изделия обладают рядом преимуществ. Например, металлополимерный ролик имеет меньшую массу, чем металлический, он ремонтопригоден, стоит дешевле своих аналогов и позволяет снизить энергопотребление при эксплуатации конвейерного оборудования», – подчеркнул Д. Слесарь.

Насадку для аппарата гидровакуумаспирации представили студент 3 курса факультета инновационных технологий машиностроения Максим Пуровский и студент 5 курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Артем Вечерко под руководством заведующего кафедрой оториноларингологии ГрГМУ Олега Хорова и заведующего лабораторией «Материаловедение и технологии обработки материалов» Валерия Сорокина.

Совместная разработка направлена на профилактику ангин и лечение заболеваний горла. Уже изготовлена опытная партия насадок. Проведены клинические испытания изделия. На опытную партию получено регистрационное удостоверение и разрешение на промышленное изготовление. Утверждены на республиканском уровне ТУ и инструкция по применению. В планах – промышленное освоение выпуска насадки для аппарата гидровакуумаспирации с расширением рынков сбыта в страны СНГ.

Организовать производство своей разработки предлагают авторы проекта «Цифровой осциллограф с многофункциональным генератором». Представители физико-технического факультета аспирант Витольд Заман и студенты Георгий Вовк и Евгений Джем под руководством доцента кафедры электротехники и электроники Александра Василевича по заказу РУП «УНЦП «Технолаб» создали цифровой осциллограф с многофункциональным генератором. Предназначен он для визуального отображения сигналов произвольной формы, а также генерирования сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы.

Как пояснил руководитель одного из проектов Александр Василевич, в 2015 году 140 осциллографов уже поступили в школы Гродненщины, а в текущем году подписан контракт еще на 30 устройств. Этот прибор позволяет в оригинальной форме проводить лабораторные занятия и демонстрации по физике в учреждениях образования.

«Наша разработка не имеет аналогов на постсоветском пространстве, аналогичные изделия производят в Китае и Корее, однако только наш прибор имеет более простой интерфейс управления и продуманное методическое обеспечение», - заявил А. Василевич.