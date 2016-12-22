ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРИ ПРОЕКТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРГУ ИМ. ЯНКИ КУПАЛЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»
17:00 22.12.2016

Три проекта представителей Гродненского государственного университета имени Янки Купалы примут участие в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, право представлять Гродненщину в финале республиканского конкурса купаловцы получили по результатам областного этапа конкурса, где предложили идеи, которые затрагивают промышленную и медицинскую сферы и область энергосбережения.

Так, студент 5 курса факультета инновационных технологий машиностроения Дмитрий Слесарь, заведующий кафедрой материаловедения и ресурсосберегающих технологий Александр Воронцов и старший преподаватель кафедры Александр Антонов представили проект по организации производства металлополимерных роликов для ленточных конвейеров, который получает развитие благодаря инициативе со стороны Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством. Научное сопровождение проекта обеспечивает профессор, доктор технических наук Василий Струк.

«Наши изделия обладают рядом преимуществ. Например, металлополимерный ролик имеет меньшую массу, чем металлический, он ремонтопригоден, стоит дешевле своих аналогов и позволяет снизить энергопотребление при эксплуатации конвейерного оборудования», – подчеркнул Д. Слесарь.

Насадку для аппарата гидровакуумаспирации представили студент 3 курса факультета инновационных технологий машиностроения Максим Пуровский и студент 5 курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Артем Вечерко под руководством заведующего кафедрой оториноларингологии ГрГМУ Олега Хорова и заведующего лабораторией «Материаловедение и технологии обработки материалов» Валерия Сорокина.

Совместная разработка направлена на профилактику ангин и лечение заболеваний горла. Уже изготовлена опытная партия насадок. Проведены клинические испытания изделия. На опытную партию получено регистрационное удостоверение и разрешение на промышленное изготовление. Утверждены на республиканском уровне ТУ и инструкция по применению. В планах – промышленное освоение выпуска насадки для аппарата гидровакуумаспирации с расширением рынков сбыта в страны СНГ.

Организовать производство своей разработки предлагают авторы проекта «Цифровой осциллограф с многофункциональным генератором». Представители физико-технического факультета аспирант Витольд Заман и студенты Георгий Вовк и Евгений Джем под руководством доцента кафедры электротехники и электроники Александра Василевича по заказу РУП «УНЦП «Технолаб» создали цифровой осциллограф с многофункциональным генератором. Предназначен он для визуального отображения сигналов произвольной формы, а также генерирования сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы.

Как пояснил руководитель одного из проектов Александр Василевич, в 2015 году 140 осциллографов уже поступили в школы Гродненщины, а в текущем году подписан контракт еще на 30 устройств. Этот прибор позволяет в оригинальной форме проводить лабораторные занятия и демонстрации по физике в учреждениях образования.

«Наша разработка не имеет аналогов на постсоветском пространстве, аналогичные изделия производят в Китае и Корее, однако только наш прибор имеет более простой интерфейс управления и продуманное методическое обеспечение», - заявил А. Василевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
валюта курс
EUR 2.0356
EUR 2.0356
USD 1.9496
USD 1.9496
RUB 3.2015
RUB 3.2015
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0356 -0.0016
USD 1.9496 -0.0081
RUB 3.2015 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0360 2.0400
USD 1.9490 1.9540
RUB 3.2000 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0470
EUR/RUB 63.4400 63.9000
USD/RUB 60.8000 61.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте