В мире сегодня вовсю развивается новый тренд – инклюзивный туризм. Иногда его называют «туризмом для всех» или «туризмом без барьеров», то есть таким туризмом, который позволяет видеть мир всем без исключения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Офиса по правам людей с инвалидностью, сложность для путешествий по Беларуси в том, что потенциальные туристы не могут найти информации, насколько им будет комфортно в стране. И это касается не только туристических объектов – известных мест, культовых достопримечательностей, но и их инфраструктуры. Легко ли найти доступный туалет, ресторан, гостиницу? Будет ли возможность самостоятельно доехать на общественном транспорте? Посетить музей или театр? Вопросы остаются без ответов.

Поэтому Офис по правам людей с инвалидностью девять месяцев назад запустил проект по доступности туризма. Специалисты начали работать с теми, кто в Беларуси предоставляет туристические и сопутствующие услуги. В рамках этой деятельности в Минске проводится мониторинг доступности туристических объектов – на данный момент проверено 68. Среди них только 36 оказались доступны.

«Мы также выделили такую категорию как «доступны не для всех» – таких насчитали 17 объектов. Мы также исследовали пять крупных туристических сайтов, изучая на них информацию о доступности туризма в интернете о нашей стране. Мы проверили, насколько информация, представленная на интернет-ресурсе, доступна человеку с нарушениями зрения, с одной стороны – есть ли на сайтах информация о доступных туристических услугах и объектах», – уточнила специалист по инклюзивному туризму Офиса по правам людей с инвалидностью Наталья Борисенко-Клепач

И важно было не только зафиксировать, но и порекомендовать, что улучшить. Эти рекомендации направлены в профильные ведомства и учреждения.

Ещё одним важным компонентом данного проекта является информирование представителей туристической сферы об особенностях инклюзивного туризма. Сегодня инклюзивный туризм составляет 11% от всех мировых потоков, по прогнозам, к 2020 году это число увеличится до 22%.

«Статистика подтверждает, что сегодня бессмысленно игнорировать желания абсолютно всех людей путешествовать. Если сейчас Беларусь не начнет развивать этот сегмент, то страна еще долго будет плестись в хвосте турбизнеса», – отметила Н. Борисенко-Клепач.

Инклюзивный туризм построен на сотрудничестве между различными участниками туристической сферы и позволяет людям путешествовать самостоятельно вне зависимости от того, есть ли у них какие-то особые потребности. При этом речь не идёт исключительно про людей с инвалидностью, это лишь одна из категорий. Трудности могут испытывать в тот или иной момент все, например, очутившись в стране, на языке которой не говорим. Во время путешествий трудности могут возникать у людей пожилого возраста – им, например, не всегда подходит обычный темп экскурсоводов. Людям высокого роста бывает непросто утроиться в транспорте, низкого – дотянуться до стойки регистрации в отеле или до кнопки в лифте. Так или иначе практически всегда неудобно путешествовать с большим багажом, если среда недоступна.

«Когда мы касаемся инклюзивного туризма, важно говорить о создании не специальных, а универсальных условий, которые бы повысили комфорт всех», – сказала Н. Борисенко-Клепач.

Для того чтобы никто не заблудился на вокзале, достаточно продублировать одну и ту же информацию разными способами: крупным разборчивым шрифтом, понятными пиктограммами, звуком. Широкие дверные проёмы, низкопольный транспорт, отсутствие лестниц – всё это облегчит путешествия людям, имеющим ограниченную мобильность, родителям с детьми, пожилым и просто уставшим или прихворнувшим. Всемирная туристская организация подготовила рекомендации по тому, как усовершенствовать свои услуги: Рекомендации по доступности туризма и Рекомендации по доступности туристической информации.

Координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский поделился своими наблюдениями: в Беларуси предпринимаются некоторые попытки по расширению доступности туристических услуг. Например, сегодня некоторые агроусадьбы работают над этим, хотя чаще всего воспринимают доступность однобоко – как отсутствие физических барьеров.

«Безусловно, наличие пандуса и возможности разместиться на ночлег – очень важны, но это далеко не все. И не для всех. Нередко остаются «невидимыми» люди с другими особыми потребностями – люди с нарушением слуха, зрения и так далее. Хотя в целом стремление к безбарьерности – положительная тенденция», – сказал С. Дроздовский.

Инклюзивный туризм позволит реализовать право людей с инвалидностью и многих других граждан на участие в культурной жизни, проведении досуга и занятий спортом наравне с остальными.