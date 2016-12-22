По итогам работы за январь-ноябрь 2016 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 1566,7 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 545,3 млн. рублей, в местный – 1021,4 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, более 70% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (21,1%), налога на добавленную стоимость (14,8%), акцизов (18,3%), налога на прибыль (7,5%), налога на недвижимость (4,8%), земельного налога (3,3%), налога при упрощенной системе налогообложения (2,2%).