|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
16:46 22.12.2016
По итогам работы за январь-ноябрь 2016 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 1566,7 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 545,3 млн. рублей, в местный – 1021,4 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, более 70% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (21,1%), налога на добавленную стоимость (14,8%), акцизов (18,3%), налога на прибыль (7,5%), налога на недвижимость (4,8%), земельного налога (3,3%), налога при упрощенной системе налогообложения (2,2%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
Курсы в банках
на 22.12.2016
Конвертация в банках
на 22.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте