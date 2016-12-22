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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕГИСТР СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ПОЛНОСТЬЮ ВНЕСЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
16:42 22.12.2016

Полностью внесены в Регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра результаты кадастровой оценки земель, земельных участков по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» по Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в среднем по республике, по состоянию на 19 декабря 2016 года, количество возвратившихся решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель составляет 90%.

По областям наблюдается следующее процентное соотношение: Могилевская – 97%; Минская – 85%; Гродненская – 95%; Гомельская – 80%; Витебская – 100%; Брестская – 87%.

Решения об утверждении результатов кадастровой оценки земель, земельных участков, принятые местными исполнительными и распорядительными органами власти, являются основанием для внесения кадастровых стоимостей земель, земельных участков в Регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, после чего они могут использоваться для целей, определенных законодательством, в том числе для определения налоговой базы земельного налога.

Новой кадастровой стоимостью земель для целей налогообложения можно будет воспользоваться с 1 января 2017 года. Однако, до сих пор, когда до начала нового налогооблагаемого периода остается совсем немного времени, в Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу Беларуси не пришли решения об утверждении результатов кадастровой оценки от трех исполкомов Брестской области: Брестский райисполком (утверждение результатов кадастровой оценки земель, земельных участков г.п. Домачево, сельских населенных пунктов Брестского района, земель, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Брестского района); Лунинецкий райисполком (Лунинец, Микашевичи, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов); Пинский горисполком (Пинск).

По Гомельской области не пришли решения об утверждении результатов кадастровой оценки от пяти исполкомов: Ветковский райисполком (Ветка, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов); Лоевский райисполком (г.п. Лоев, сельских населенных пунктов района, земель, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов района); Мозырский райисполком (Мозырь, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов); Хойникский райисполком (Хойники, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов); Чечерский райисполком (Чечерск, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов).

По Гродненской области не пришли решения об утверждении результатов кадастровой оценки от двух исполкомов: Дятловский райисполком (сельских населенных пунктов района, земель, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов района); Ошмянский райисполком (Ошмяны).

По Минской области не пришли решения об утверждении результатов кадастровой оценки шести исполкомов: Минский горисполком (Минск); Минский райисполком (Заславль); Жодинский горисполком (Жодино); Дзержинский райисполком (Дзержинск, Фаниполь, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов); Молодечненский райисполком (Молодечно, г.п. Радошковичи, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов); Узденский райисполком (Узда, сельские населенные пункты, земли, расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов).

По Могилевской области не пришли решения об утверждении результатов кадастровой оценки от двух исполкомов: Костюковичский райисполком (сельских населенных пунктов района); Осиповичский райисполком (сельских населенных пунктов района).
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