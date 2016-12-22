Проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» депутаты Палаты представителей рассмотрели в первом чтении на закрытии первой парламентской сессии.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, законопроект определяет сферу действия закона, основные принципы государственной политики в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, полномочия президента, Совета министров, государственных органов и государственных организаций в указанной сфере.

Закрепляется перечень мер, направленных на обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также требования к информации о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, которая должна содержаться в сопроводительных документах, на упаковке, этикетках и доводиться до населения иным способом.

Например, отдельно закрепляются нормы по составу информации, выносимой на маркировку БАДов и специализированного питания для спортсменов.

Одновременно законопроект регламентирует порядок контроля в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регулирование в этой сфере осуществляется, наряду с законодательством и международными договорами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иными актами.

Также вводится новый терминологический аппарат, в новой редакции излагаются термины «безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов», «биологически активные добавки к пище», «качество продовольственного сырья и пищевых продуктов» и другие.