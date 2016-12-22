|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДО 235,4 Г У. Т. СОКРАТИЛИСЬ В БЕЛАРУСИ В 2016 ГОДУ ЗАТРАТЫ ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ 1 КВТ×Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
16:12 22.12.2016
В Беларуси в 2016 году затраты топлива на выработку 1 кВт×ч электроэнергии сократились до 235,4 г у. т.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», по этому показателю Беларусь уже ряд лет лидирует среди стран СНГ. Существенно сократились технологические расходы электрической и тепловой энергии на транспорт в сетях.
В 2016 году согласно результатам рейтинга Всемирного банка по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» Беларусь заняла 24 место, сделав скачок сразу на 50 позиций. Это лучший результат среди стран СНГ и Балтии.
Установленная мощность электростанций организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», составляет 9 026,6 МВт. Установленная тепловая мощность энергоисточников – 44,55 тыс. Гкал/ч. Кроме того, параллельно с генерирующими источниками энергосистемы работают 251 блок-станции организаций, не входящих в состав ГПО «Белэнерго», мощностью 825,8 МВт.
Электрическая сеть энергосистемы Беларуси включает в себя линии электропередачи напряжением 0,4–750 кВ общей протяженностью 276187 км, 1318 трансформаторных подстанций напряжением 35–750 кВ и 73195 трансформаторных подстанций напряжением 6–10/0,4 кВ. Протяженность тепловых сетей – 6092 км в однотрубном исчислении.
По планируемым итогам работы энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго» за 2016 год выработка электроэнергии составит 29,98 млрд кВт×ч; отпуск тепловой энергии - 33,36 млн Гкал.
В текущем году введены значимые объекты: ГТУ-25 МВт на Могилевской ТЭЦ-1; первая в республике Новогрудская ветроэлектрическая станция мощностью 9,0 МВт; новые высокотехнологичные подстанции 110 кВ «Староборисовская», «Технопарк» - для обеспечения электроснабжением Китайско-Белорусского индустриального парка, реконструирована ПС «Дражня». Построено и реконструировано более 85 км тепловых сетей и свыше 1,5 тысяч электрических сетей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
Курсы в банках
на 22.12.2016
Конвертация в банках
на 22.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте