В Беларуси в 2016 году затраты топлива на выработку 1 кВт×ч электроэнергии сократились до 235,4 г у. т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», по этому показателю Беларусь уже ряд лет лидирует среди стран СНГ. Существенно сократились технологические расходы электрической и тепловой энергии на транспорт в сетях.

В 2016 году согласно результатам рейтинга Всемирного банка по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» Беларусь заняла 24 место, сделав скачок сразу на 50 позиций. Это лучший результат среди стран СНГ и Балтии.

Установленная мощность электростанций организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», составляет 9 026,6 МВт. Установленная тепловая мощность энергоисточников – 44,55 тыс. Гкал/ч. Кроме того, параллельно с генерирующими источниками энергосистемы работают 251 блок-станции организаций, не входящих в состав ГПО «Белэнерго», мощностью 825,8 МВт.

Электрическая сеть энергосистемы Беларуси включает в себя линии электропередачи напряжением 0,4–750 кВ общей протяженностью 276187 км, 1318 трансформаторных подстанций напряжением 35–750 кВ и 73195 трансформаторных подстанций напряжением 6–10/0,4 кВ. Протяженность тепловых сетей – 6092 км в однотрубном исчислении.

По планируемым итогам работы энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго» за 2016 год выработка электроэнергии составит 29,98 млрд кВт×ч; отпуск тепловой энергии - 33,36 млн Гкал.

В текущем году введены значимые объекты: ГТУ-25 МВт на Могилевской ТЭЦ-1; первая в республике Новогрудская ветроэлектрическая станция мощностью 9,0 МВт; новые высокотехнологичные подстанции 110 кВ «Староборисовская», «Технопарк» - для обеспечения электроснабжением Китайско-Белорусского индустриального парка, реконструирована ПС «Дражня». Построено и реконструировано более 85 км тепловых сетей и свыше 1,5 тысяч электрических сетей.