Большинство опозданий на работу приходится на зимнее время. Это показал проведенный исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY опрос среди 2237 респондентов.

Так, 80,5% респондентов подтвердили, что зимой они опаздывают на работу чаще всего. Осенью больше всего опаздывают 14,7% участников опроса, летом – 4,1%, весной – лишь 0,7% респондентов.

В целом 83% опрошенных нарушают трудовой распорядок дня и приходят на работу позже. При этом 70,5% все тех же участников исследования отметили, что считают подобное поведение неприемлемым.

Тем не менее, каждый четвертый (27,4%) опаздывает на работу практически каждый день, 17,1% приходят позже необходимого 2 раза в неделю, 12,6% - 1 раз в месяц, 12,4% - 1 раз в неделю. Опоздания раз в полгода случаются у 9,8% участников опроса, раз в год - у 8,6%, раз в квартал – у 7,6% опрошенных.

Каждый третий (38,3%) опаздывает на работу на 5-10 минут. У 22,4% участников исследования опоздания чаще всего составляют менее 5 минут, у 18% - 10-15 минут, у 8,5% опрошенных – 15-20 минут. На 20-30 минут позже необходимого времени приходят на работу 6,2% респондентов.

Есть и те, кто позволяет себе опоздания на более существенные временные отрезки. На полчаса-час опаздывают 3,3% опрошенных, на час–два позже необходимого приходят 1,7% респондентов.

Что касается основных причин опоздания на работу, то 29,5% опрошенных заявили, что просто не могут заставить себя встать по будильнику, 20,8% опаздывают по вине общественного транспорта, 11,6% респондентов – из-за сборов детей и других членов семьи.

Пробки на дорогах служат причиной опозданий для 10,5% опрошенных. Честно признались, что не умеют планировать свое время и, как следствие, опаздывают на работу – 9,4% участников опроса.

Респонденты отметили, что большинство работодателей (52,6%) лояльно относится к опозданиям сотрудников. Решение простить или наказать опоздавшего зависит от настроения руководства у 29,9% опрошенных. Более 11% респондентов отметили, что начальство всегда наказывает опаздывающих работников.