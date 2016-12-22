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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ
15:52 22.12.2016

В формировании бюджета Минской области в январе-ноябре 2016 года участвовали более 826 тысяч плательщиков, в том числе более 33 тысяч организаций, более 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 756 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, за 11 месяцев 2016 года поступило 2238,3 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 591,7 млн. рублей, в местные бюджеты – 1646,6 млн. рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 559,3 млн. рублей или 25,0% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 418,9 млн. рублей (18,7%), налогу на добавленную стоимость – 214,1 млн. рублей (9,6%), налогу на прибыль – 199,1 млн. рублей (8,9%), налогу на недвижимость – 132,9 млн. рублей (5,9%) и акцизам – 132,8 млн. рублей (5,9%).
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