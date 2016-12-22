Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов провел прием граждан в Администрации президента – в течение трех часов глава контрольного ведомства разбирался в проблемных вопросах обратившихся к нему жителей Минска и Минского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в каждом случае было проведено детальное изучение ситуации. Все вопросы оказались непростыми и затрагивали интересы большого количества граждан.

Так, к Л. Анфимову обратились члены гаражно-строительного кооператива, расположенного в столице на улице Олешева. Из-за недобросовестности прежнего руководства ГСК, они, по существу, оказались обмануты при начале строительства гаражей и в настоящее время стали заложниками ситуации. Суть в том, что часть гаражей возведена самовольно и по законодательству они должны быть снесены. Эта история началась еще 15 лет назад, а сейчас обострилась по причине планирующейся застройки данного района.

Впрочем, столичные власти готовы разрешить пользоваться этими самовольными гаражами до начала строительства при условии обеспечения необходимого порядка в самом гаражном кооперативе и на прилегающих территориях. Во время приема членов гаражного кооператива Л. Анфимов отметил, что Комитет госконтроля поддержит такое решение и будет ходатайствовать об этом перед главой государства.

Еще одно обращение было связано с неопределенностью статуса жилья в одном из домов по улице Коллекторной в Минске. Построенный в 60-е годы прошлого века жилой дом состоит из четырех подъездов. При этом три из них – с обычными квартирами, а четвертый подъезд имеет на каждом этаже до десяти комнат с одной кухней и двумя санузлами, напоминая коммунальную квартиру. Практически все время с момента завершения строительства жилого дома комнаты в этом подъезде использовались как общежитие, а в 2001 году районные власти приняли решение заключить с жильцами договора найма жилых помещений, тем самым изменив их статус. Спустя 7 лет это решение было признано незаконным и отменено, а комнаты снова обрели статус общежития. По этому вопросу уже состоялся ряд судебных заседаний. Тем не менее, заявители считают, что изначально весь дом (включая и четвертый подъезд) имел статус жилого. Однако, чтобы это доказать необходим ряд документов на проектирование и строительство дома, которые отсутствуют. Л. Анфимов отметил, что Комитет госконтроля окажет содействие заявителям в поиске недостающих документов, однако решение этого проблемного вопроса возможно только в судебном порядке.

Также на прием к главе КГК обратился представитель ЖСПК «БТИ-2007». Члены этого кооператива, прежде всего, не согласны с суммой денежных средств, выставленной им для оплаты построенного жилья. Л. Анфимов поручил отдельно рассмотреть претензии членов ЖСПК, собрав для этого представителей всех заинтересованных ведомств. Собрание пройдет при участии работников Комитета госконтроля.