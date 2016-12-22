Александр Лукашенко поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. Поручение прозвучало после открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе, участие в котором 22 декабря принял А. Лукашенко.

Он отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность. "Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения", - отметил Александр Лукашенко.

"В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок", - сказал он.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

"Пока не принято решение, разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время общения с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков прозвучало мнение, что к строительным работам в аэропорту необходимо подключить белорусских строителей. Александр Лукашенко поддержал эту идею и выразил уверенность, что отечественные организации справятся с этой работой.

"Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд - только мы должны построить, - подчеркнул он. - Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим. Тем более, если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу".