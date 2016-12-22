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ЭКОНОМИКА РБ
НА РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИНСКЕ В 2016-2020 ГОДАХ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 340 МЛН РУБЛЕЙ
14:45 22.12.2016
На развитие физкультуры и спорта в Минске в 2016-2020 гг. из городского бюджета выделят более 340 млн рублей. Такое решение принято депутатами в ходе 20-й очередной сессии Мингорсовета, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергея Фурманова, цель всех мероприятий – приобщение различных слоев населения столицы к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития детско-юношеского спорта, дальнейшее совершенствование качества подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Также выполнение программы позволит увеличить количество физкультурно-оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями, физкультурных клубов на предприятиях и в организациях.
Объем финансирования физкультурно-спортивной отрасли столицы в 2016-2020 гг. составит 344,6 млн рублей. В частности, в 2016 году на ее нужды выделено 59,3 млн рублей, в 2017-м запланировано потратить 64,2 млн, в 2018-м – 69,2 млн, в 2019-м – 73,7 млн, в 2020-м – 78,2 млн.
На формирование инфраструктуры активного отдыха, организацию здорового образа жизни, привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям физкультурой и спортом, создание системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями запланировано 41,2 млн рублей. На подготовку спортивного резерва национальных и сборных команд по видам спорта – 303,4 млн. В эту сумму входит и выплата вознаграждений специалистам команд и клубов по игровым видам спорта – 8,7 млн рублей.
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