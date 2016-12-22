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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ОТКРЫЛО СОБСТВЕННОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
14:24 22.12.2016

ОАО «Ивацевичдрев» теперь выпускает не только разнообразные древесно-стружечные плиты, но и широкий ассортимент мебели – на предприятии открыто собственное мебельное производство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», реализовав инвестиционный проект по модернизации производства и введя в эксплуатацию новый завод по выпуску древесно-стружечных (в том числе ламинированных) плит, акционерное общество пошло в своем развитии дальше и наладило производство мебели.

Мебель производства ОАО «Ивацевичдрев» выпускается под зарегистрированной торговой маркой MySTAR.

Мебель изготавливается на современном высокотехнологичном немецком и австрийском оборудовании известных фирм.

Предприятием производится вся гамма мебели для дома: гостиные, спальни, кухни, мебель для детских комнат, прихожих, а также мебель для офисов и сопутствующие товары (смотреть здесь: http://mystar.by/).

Мебель имеет характерный минималистичный стиль, предлагается во всевозможных цветовых решениях и ценовых диапазонах.

География продаж новой продукции «Ивацевичдрев» уже охватывает более 50 городов Беларуси, стран ЕС и СНГ. Производитель реализует мебель как в фирменных магазинах MySTAR, так и в мебельных секциях торговых центров.

Есть также возможность приобретения данной мебели у оптовых партнеров.

В Минске мебель MySTAR уже можно купить в торговых центрах «Домашний очаг», «Озерцо» и «Ленинград». В последующем этот перечень будет расширен. Так, с 1 февраля ее можно будет приобрести в ТД «МинскМебель» (ул. В.Хоружей,25), где откроется новый мебельный магазин.

ОАО «Ивацевичдрев» входит в состав концерна «Беллесбумпром» и является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси. Его история берет свое начало в 1922 году.

В результате реализации инвестиционного проекта в 2012 году введен в эксплуатацию цех по производству ДСП и ламинированных ДСП мощностью 300 тыс. куб. м в год.
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