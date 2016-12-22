В Комитете госконтроля Могилевской области 29 декабря (четверг) будет проводиться «горячая линия» с населением области по вопросам состояния бытового обслуживания населения, пишут «Могилевские ведомости».

В указанный день с 9 до 13 и с 14 до 15 часов по телефонам в Могилеве (8-0222) 31-07-37 и 31-07-73 можно сообщить информацию о качестве и доступности бытовых услуг (в первую очередь в сельской местности); о состоянии зданий и помещений, оборудования и иного имущества государственных (с долей государства) предприятий этой сферы; незаконном и неэффективном использовании ими денежных средств; а также иных нарушениях и злоупотреблениях при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Комитет госконтроля также интересует мнение работников организаций бытового обслуживания о проблемах в этой сфере и путях их решения.