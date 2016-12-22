Депутаты утвердили бюджет Минска на 2017 год. По расходам он составит 4 млрд 819 млн рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в таком же размере. Соответствующее решение, пишет агентство «Минск-Новости», приняли сегодня депутаты Минского городского Совета на 20-й очередной сессии.

Проект бюджета Минска на 2017 год сформирован на основе прогнозов социально-экономического развития и денежно-кредитной политики Республики Беларусь, ожидаемого исполнения бюджета города в 2016-м с учетом изменений и дополнений, вносимых в налогово-бюджетное законодательство.

«Бюджетно-налоговая политика в 2017 году и в среднесрочном периоде будет нацелена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета за счет совершенствования доходной базы, оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, а также на реализацию программы социально-экономического развития страны на пятилетку», - отметил в своем докладе начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

При формировании бюджета на 2017 год за основу был принят консервативный сценарий условий экономического развития, темп роста ВВП — на уровне 100,2%, цена на нефть — 35 долларов за баррель, обменный курс российского рубля к доллару — 75 рублей, ставка рефинансирования учтена в размере 15-17%.

«Такой подход позволит снизить риски, связанные с принятием бюджетных обязательств и разбалансированностью бюджета», - пояснил А. Афанасьев.

Более 62% расходов бюджета — социальной направленности. Бюджетная обеспеченность расходов на одного жителя Минска составит 435 рублей, что на 14 % выше к уровню 2016 года.

В рамках реализации госпрограммы «Здоровый народ и демографическая безопасность Республики Беларусь» расходы на финансирование организаций здравоохранения увеличатся до 852 млн рублей, что составит 47% всей социально-культурной сферы и 18% общих расходов столичного бюджета. Расходы на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений останутся на уровне 2016 года и составят 35 млн рублей. Эти деньги предполагается направить на закупку медтехники, установку пожарно-охранных сигнализаций в учреждениях образования, а также на завершение работ по капитальному ремонту медицинских корпусов, начатых ранее. Запланированные объемы финансирования отрасли учитывают ввод в эксплуатацию новых объектов здравоохранения: терапевтического комплекса 4-й городской клинической больницы, корпуса отделения трансфузиологии и реанимации для новорожденных, 6-й клинической больницы, корпуса городского клинического патологоанатомического бюро.

Расходы на образование составят 750 млн рублей, или 16% общих расходов бюджета Минска. В том числе 68% финансирования отрасли — расходы на оплату труда, 16% — коммунальных услуг. Средства бюджета предусмотрены также на укрепление материально-технической базы учреждений образования: 20% будут направлены на завершение капитального ремонта, выполнение работ по усилению несущих конструкций, подготовку учреждений к отопительному сезону. Кроме того, предусматривается финансирование работ по оснащению учреждений образования современными средствами обучения, новым высокотехнологическим оборудованием. В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию 4 новых объектов образования: средней школы в микрорайоне Масюковщина-3 на 1 020 мест с бассейном и три дошкольных учреждения — в микрорайоне Каменная Горка — 2 на 230 мест, Каменная Горка — 4 также на 230 мест и детский сад в жилом квартале «Магистр» на 140 мест.

Расходы на социальную политику запланированы в сумме 128 млн рублей. Средства направят на реализацию мероприятий госпрограмм социальной защиты и содействия занятости населения, здоровья народа и демографической безопасности, госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, подготовку лагерей к летнему оздоровительному периоду, проведение мероприятий молодежной политики, обеспечение безналичных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также оказание помощи в обеспечении жильем.

На финансирование расходов в области физической культуры и спорта, культуры и СМИ запланировано 88 млн рублей, что на 7% больше по сравнению с уровнем 2016 года.

В 2017 году в целях реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» объем бюджетного финансирования жилищно-коммунальных услуг составит около 320 млн рублей, удельный вес расходов – 6,6%. При этом 54% выделенных средств будут направлены на благоустройство, 28% — проведение капитального и текущего ремонта жилфонда, 14% — субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению.

На замену и капремонт лифтов в жилых домах предусмотрено 7,5 млн рублей. Планируется заменить около 230 единиц вертикального транспорта.

Расходы на транспорт запланированы в объеме 136 млн рублей.

Исходя из планируемых поступлений по налогу на прибыль, доходы инновационного фонда Мингорисполкома в 2017 году планируются в объеме около 107 млн рублей. Распределение этих средств между получателями будет осуществляться на конкурсной основе.

На реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Минске в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме почти 860 тыс. рублей. Средства будут направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставление субсидий для возмещения части оплаты за пользование банковским кредитами, обновление справочно-правовой системы для субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, финансовое содействие проведению в Минске ярмарок инновационных идей, бизнес-форумов, семинаров по правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности.

На финансирование мероприятий в области сельского хозяйства (компенсацию банкам части процентов за пользование кредитами, выданными на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм) предусмотрено 1,5 млн рублей.

«В структуре расходов бюджета изменений не произошло: она носит социальную направленность. Основную долю составляет социальная сфера – 38%. Она включает здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальные выплаты. А с учетом социальных объектов, возведение которых предусмотрено инвестиционной программой (ее удельный вес в структуре расходов – 18%), на социальную сферу будет направлено более 50% городского бюджета», - подытожил председатель постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам и бюджету Игорь Русакевич.