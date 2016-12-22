Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) будет сотрудничать с Физико-техническим институтом Национальной академии наук Беларуси. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали 20 декабря ректор БГТУ Игорь Войтов и директор Физико-технического института Виталий Залесский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в мероприятии принимали участие представители университета – разработчики новых технологий и заместитель директора Физико-технического института по научной работе Алексей Белый.

В своем выступлении Игорь Войтов отметил, что у университета есть много тем, которые будут интересны академическому институту. Ректором были предложены для изучения разработки в области аддитивных технологий, композитных материалов, стеклокерамики, технологий обработки режущего оборудования для лесной промышленности и др.

Виталий Залесский очень высоко оценил техническое оснащение университета. Он отметил, что университет обладает рядом уникального оборудования, которого нет больше ни у кого в республике, а совместное сотрудничество предполагает взаимное обогащение идеями и, что самое главное, возможность их последующей реализации на производстве.