На Могилевском вагоностроительном заводе начато производство нового крытого грузового вагона модели 11-9931 грузоподъемностью 68 тонн, пишут «Могилевские ведомости».

Он изготовлен на основе конструкторской документации научно-технического центра ОАО «БЕЛАЗ» и предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов. На вагоне применены тележки с увеличенным межремонтным пробегом, установлены сдвижные двери с расширенным проемом, что поможет ускорить механизированную погрузку и разгрузку.

Конструкторы разработали также документацию на еще одну перспективную продукцию – вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений модели 19-9774-01. В этом проекте с учетом опыта эксплуатации предыдущего поколения минераловозов в ОАО «Беларуськалий» планируется реализовать ряд технических решений, улучшающих эксплуатационные характеристики вагона.

Документация уже передана на Могилевский вагоностроительный завод для технологической проработки и изготовления опытных образцов.