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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО КРЫТОГО ГРУЗОВОГО ВАГОНА НАЧАТО НА МОГИЛЕВСКОМ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
12:52 22.12.2016
На Могилевском вагоностроительном заводе начато производство нового крытого грузового вагона модели 11-9931 грузоподъемностью 68 тонн, пишут «Могилевские ведомости».
Он изготовлен на основе конструкторской документации научно-технического центра ОАО «БЕЛАЗ» и предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов. На вагоне применены тележки с увеличенным межремонтным пробегом, установлены сдвижные двери с расширенным проемом, что поможет ускорить механизированную погрузку и разгрузку.
Конструкторы разработали также документацию на еще одну перспективную продукцию – вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений модели 19-9774-01. В этом проекте с учетом опыта эксплуатации предыдущего поколения минераловозов в ОАО «Беларуськалий» планируется реализовать ряд технических решений, улучшающих эксплуатационные характеристики вагона.
Документация уже передана на Могилевский вагоностроительный завод для технологической проработки и изготовления опытных образцов.
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