Около 90% вновь созданных в 2016 году первичных профсоюзных организаций в Могилевской области относятся к частному сектору экономики. Об этом на Президиуме Совета Могилевского областного объединения профсоюзов сообщила заведующая орготделом организации Ирина Липченко, пишут «Могилевские ведомости».

«Всего за указанный период профсоюзная семья приросла на 94 "первички" общей численностью 2987 членов, – уточнила она. – По отраслевому принципу наибольшее их количество зарегистрировано областными организациями Белорусского профсоюза работников АПК – 28 единиц, работников различных форм предпринимательства «Садружнасць» – 21, работников торговли – 7. По территориальной принадлежности больше всего "первичек" появилось в Могилеве и Бобруйске – 19 и 18 соответственно, а также в Могилевском районе – 17».

По словам Ирины Липченко, согласно выполнению Протокола поручений Президента, данных 22 мая 2015 года на VII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси, работа по созданию «первичек» продолжается. Так, во всех районах регулярно проходят встречи руководителей организаций с представителями исполнительной власти и профсоюзами, на которых согласовываются даты проведения собраний с трудовыми коллективами. Только в этом году их было проведено более 250-ти.

«Не всегда руководители проявляют должное понимание в создании первичной профсоюзной организации на своем предприятии, – отметила специалист. – Ведь с появлением "первички" будет заключен и коллективный договор – трудовая конституция, которая дает работникам дополнительную защиту при возникновении спорных с нанимателем ситуаций. Благодаря этому документу можно оспорить незаконное увольнение, получить дополнительные льготы и гарантии – сверх прописанных в Трудовом кодексе Республики Беларусь, улучшить требования охраны труда и т.д.».

Сегодня профсоюзам предстоит масштабная работа по актуализации реестра организаций, где еще не созданы "первички".

«Следует повысить эффективность по формированию реестра, расширить его и организовать работу согласно отраслевому принципу в соответствии с видом экономической деятельности организации», – подчеркнула Ирина Липченко.

Немало вопросов предстоит решить и с новыми первичными профсоюзными организациями – оказать помощь в оформлении документов, предоставляемых в госорганы для их регистрации, проработать и заключить коллективные договора, обучить профактив, наладить организационную работу.