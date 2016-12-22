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ЭКОНОМИКА РБ


СТАВКА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ДЛЯ СДАЮЩИХ ЖИЛЬЕ МИНЧАН ВЫРОСЛА В СРЕДНЕМ НА 11%
11:55 22.12.2016

Ставка подоходного налога в фиксированных суммах для горожан, сдающих жилье, выросла в среднем на 11%. Такое решение, пишет агентство «Минск-Новости», приняли 21 декабря на 20-й сессии депутаты Мингорсовета.

Так, за сдачу внаем жилья в первой экономико-планировочной зоне ставка подоходного налога установлена в размере 30,5 руб. в месяц за каждую комнату, во второй — 25,5 руб., в третьей и четвертой — по 21,5 руб., в пятой — 17,5 руб.

До настоящего времени ставки были 27,5, 23, 19,5, 19,5, 16 руб. соответственно.

По словам начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрея Соболевского, на 1 ноября 2017 г. в качестве плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи жилья зарегистрировано более 58,4 тыс. горожан. За аналогичный период 2015 г. количество плательщиков в Минске увеличилось более чем на 2 тыс.

За прошедший период года в бюджет поступило 9,8 млн руб., что на 1,7 млн руб. (в деноминированных) больше, чем за январь — октябрь 2015 года.

Ожидаемое поступление подоходного налога в фиксированных суммах в бюджет Минска в 2017 г. составит 13,1 млн руб.
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