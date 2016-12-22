Проект новой редакции Закона «О государственной закупке товаров (работ, услуг)» 21 декабря прошел первое чтение в Палате представителей.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, законопроект предусматривает электронный формат осуществления взаимодействия между субъектами в процессе государственных закупок с использованием электронной цифровой подписи. Проведение всех конкурентных процедур закупок будет осуществляться посредством электронных торговых площадок с размещением в открытом доступе аукционных документов, запросов ценовых предложений, результатов проведения процедур закупок, информации о заключенных договорах и результатах их исполнения, пояснил заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис.

Также проект предусматривает возможность заключать договор о государственной закупке в форме электронного документа – это позволит существенно сократить временные затраты в процессе его исполнения и проведения платежей через казначейство.

Жалобы в Министерство антимонопольного регулирования и торговли будут подаваться в электронном формате.

Будет создана государственная информационная автоматизированная система по управлению государственными закупками, которая обеспечит автоматизацию процесса сбора и обработки информации о госзакупках. Она послужит не только для формирования статистики осуществления контроля в этой сфере, но и станет источником информации об уровне цен на товары и услуги при формировании бюджетных назначений государственным органам и организациям.

Содержаться в законопроекте и нормы, которые обязывают заказчика и организаторов включать в состав комиссии по проведению процедур госзакупок преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации в сфере государственных закупок, обладающих специальными знаниями в этой области.

Законопроект предписывает заказчику для проверки квалификационных требований участников устанавливать только тот перечень документов, который определен законодательством.

Заказчика обяжут обратиться в уполномоченный орган с заявлением о включении участников, признанных победителями процедур госзакупок и уклонившихся от заключения договора или не исполнивших (исполнивших ненадлежащим образом) его условия, в список недобросовестных поставщиков (срок нахождения в списке продлевается до двух лет). «Закрепление нормы ужесточит ответственность поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Будет меньше сорванных процедур», – прогнозирует заместитель министра, уточняя, что часто документы таким образом оформляются умышленно, что ведет к срыву процедур госзакупок.

Документом также закрепляется право заказчика на проведение переговоров с победителем на снижение цены до заключения договора, что послужит одним из факторов для снижения расходов бюджета.