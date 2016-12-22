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ЭКОНОМИКА РБ
НА КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО НА ГРАНИЦЕ БЕЛАРУСИ С ЛИТВОЙ ОТКРОЮТСЯ ПУНКТЫ УПРОЩЕННОГО ПРОПУСКА - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
10:54 22.12.2016
На католическое Рождество на границе с Литвой откроются пункты упрощенного пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, 24, 25 и 26 декабря с 10.00 до 17.00 по белорусскому времени будет осуществляться пропуск лиц в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска «Кемелешки» Островецкого района.
26 декабря с 9.00 до 20.00 по белорусскому времени будет осуществляться пропуск лиц в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска «Лынтупы» Поставского района.
В данных пунктах будет осуществляться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.
Через упрощенные погранпереходы разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.
Необходимую дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону (01592) 9-33-01.
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