В Витебской области население выкупает неиспользуемые здания и обустраивает их под жилье, пишет газета «Витебские вести».

Так, неиспользуемое здание сельской библиотеки в деревне Боруны, что на Браславщине, приобретено недавно физическим лицом на аукционе в фонде «Витебскоблимущество» под жилье. Возможно, уже скоро в стенах обновленного здания на смену пыльным фолиантам придут домашний комфорт и уют. Покупка простаивающих строений для решения жилищного вопроса стала одной из любопытных тенденций этого года на Витебщине.

По словам заместителя начальника управления по распоряжению госимуществом фонда «Витебскоблимущество» Ольги Юшковской, право приобретать на аукционах недвижимость для использования в качестве жилых помещений или ведения подсобного хозяйства было предоставлено гражданам в середине 2012 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №294. Упрощенно механизм реализации строений выглядит так.

Сооружение выставляется на торги, при этом в условиях специально оговаривается возможность перепрофилирования под жилые помещения. Если объект не востребован, то его удешевляют вплоть до одной базовой величины. Хотя в последнем случае приоритет отдается производственным целям, но если аукцион признан несостоявшимся, то на повторных торгах за одну базовую величину на недвижимость смогут претендовать и граждане, присмотревшие ее для перестройки под жилье.

В текущем году реализовано уже около десятка объектов недвижимости. Наиболее часто такие сделки совершались в Оршанском и Браславском районах. Потенциальные покупатели выбирают места с развитой инфраструктурой. Немаловажным фактором в пользу приобретения является наличие поблизости водоемов, радующих глаз пейзажей, да еще некоторые, порой неожиданные, аспекты.

Так, на одном из октябрьских аукционов в этом году ушло с молотка неиспользуемое здание, принадлежавшее Великолетчанскому детскому дому, которое новый собственник преобразует в жилой особняк. Двухэтажный дом 1919 года постройки общей площадью более 480 кв. м обошелся покупателю в 22 деноминированных рубля. Он расположен в живописном месте вблизи озера Летцы в Витебском районе. Молва утверждает, что в начале прошлого века это была панская усадьба, а новый хозяин загорелся желанием восстановить историю дома.

Для местных властей такая частная инициатива дает возможность решать общую проблему вовлечения в оборот множества пустующих социальных объектов – а это школы, детские сады, библиотеки, клубы и т.д., которые в последние годы стали жертвами урбанизации.

Например, за десять лет количество сельских школ в Витебской области сократилось почти вдвое, а это в основном добротные здания с развитой инфраструктурой. Как показывает практика, подобные сооружения можно преобразовывать под жилье наиболее комфортно и оптимально по затратам.

Безусловно, приступая к любому проекту, в том числе по улучшению жилищных условий, необходимо четко видеть возможные варианты развития событий, просчитывать риски и трезво оценивать собственные возможности.

Приобретение недвижимости на аукционе, особенно что касается лотов с начальной ценой в базовую величину, сопряжено с определенными обязательствами, которые берет на себя новый собственник. В частности, строго регламентируется период времени, за который владелец должен приступить к освоению земельного участка, вовлечь в оборот недвижимость.

К сожалению, в регионе уже был прецедент привлечения к ответственности за невыполнение условий договора купли-продажи гражданина, задумавшего приспособить строение под жилье.

К слову, на потенциал использования простаивающей недвижимости в качестве жилья обратили внимание и коммерческие структуры. Из наиболее известных примеров можно привести два объекта в областном центре. Это бывший учебный корпус школы-интерната по улице Шмырева и долгое время пустовавшее здание общежития на ул. Гагарина. Сегодня они активно преображаются в жилые дома с квартирами-студиями, которые в последующем будут продаваться или предоставляться в аренду.