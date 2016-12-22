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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПУТАТЫ МИНГОРСОВЕТА ПРИНЯЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА НА 2017 ГОД
10:37 22.12.2016

Депутаты Мингорсовета приняли на 20-й очередной сессии инвестиционную программу Минска на 2017 г., пишет агентство «Минск-Новости».

Всего на финансирование программы выделено 1,37 млрд рублей.

Как отметил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, программа сконцентрирована на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, а также с высокой степенью готовности. Всего в нее попало 288 объектов. По тридцати из них будет вестись проектирование. Среди таких объектов детская поликлиника в Сухарево, поликлиника и школа в Московском районе, детские ясли-сад в Домбровке, два бассейна в Заводском и Фрунзенском районах.

В частности, на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства предусматривается направить 250 млн рублей. На здравоохранение выделено 114,4 млн рублей, которые планируется потратить на продолжение возведения новых учреждений здравоохранения, а также реконструкцию 4-й, 5-й, 6-й и 9-й клинических больниц и онкодиспансера, 20-й поликлиники, детской инфекционной больницы. На строительство объектов образования предусмотрено потратить 49,4 млн рублей. За счет этих средств в городе появятся 2 средние школы и 4 детских сада в микрорайонах Каменная Горка, Брилевичи, Домбровка, поселке Восточном. Начнется строительство еще 2 школ. 11,6 млн рублей потратят на реконструкцию зданий учреждений культуры, исторического центра Минска. 176,4 млн рублей выделят на реконструкцию стадиона «Динамо», строительство центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, крытых теннисных кортов и других объектов.

Сфера социальной защиты получит 4,5 млн рублей на реконструкцию психоневрологического интерната № 1, бывшего санатория-профилактория «Свiтанак».

Поскольку отдельные пункты программы вызвали споры, не исключено, что она еще будет пересмотрена.
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