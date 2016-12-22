ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕХ РЕЗКИ И ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА ЗАПУЩЕН В РАБОТУ МОГИЛЕВСКИМ ЗАВОДОМ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
09:48 22.12.2016

Цех резки и обработки металла запущен в работу могилевским заводом полимерных труб, пишут «Могилевские ведомости».

Новое подразделение стало последним этапом 4-х-летней программы модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

По прогнозам, озвученным коммерческим директором предприятия Максимом Максименко, построенный цех и приобретенное для него оборудование, а это установка плазменной резки, позволят в несколько раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и производством готовой продукции, а также значительно расширить рынок сбыта готовой продукции, в том числе и в страны Европы.

Особенность запущенного в работу оборудования в том, что оно обеспечивает минимальную ширину реза при максимальном качестве, благодаря которому кромка почти не требует дополнительной обработки. Кроме этого, плазменная установка способна обрабатывать различные виды металлов: сталь, чугун, алюминий, а также выполнять работы с использованием одного и того же оборудования, для чего достаточно выбрать оптимальный режим по геометрии заготовки.

Строительство цеха осуществлялось с применением энерго-эффективных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новое подразделение оснащено высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов.

Проектирование и строительство цеха осуществлялось белорусскими проектными и подрядными предприятиями. Проект стоимостью порядка 8 миллиардов неденоминированных рублей был реализован в течение 10 месяцев. С пуском нового подразделения в нем было создано 10 новых рабочих мест.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2016
валюта курс
EUR 2.0356
EUR 2.0356
USD 1.9496
USD 1.9496
RUB 3.2015
RUB 3.2015
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0356 -0.0016
USD 1.9496 -0.0081
RUB 3.2015 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0360 2.0400
USD 1.9490 1.9540
RUB 3.2000 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0470
EUR/RUB 63.4400 63.9000
USD/RUB 60.8000 61.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте