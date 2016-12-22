Цех резки и обработки металла запущен в работу могилевским заводом полимерных труб, пишут «Могилевские ведомости».

Новое подразделение стало последним этапом 4-х-летней программы модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

По прогнозам, озвученным коммерческим директором предприятия Максимом Максименко, построенный цех и приобретенное для него оборудование, а это установка плазменной резки, позволят в несколько раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и производством готовой продукции, а также значительно расширить рынок сбыта готовой продукции, в том числе и в страны Европы.

Особенность запущенного в работу оборудования в том, что оно обеспечивает минимальную ширину реза при максимальном качестве, благодаря которому кромка почти не требует дополнительной обработки. Кроме этого, плазменная установка способна обрабатывать различные виды металлов: сталь, чугун, алюминий, а также выполнять работы с использованием одного и того же оборудования, для чего достаточно выбрать оптимальный режим по геометрии заготовки.

Строительство цеха осуществлялось с применением энерго-эффективных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новое подразделение оснащено высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов.

Проектирование и строительство цеха осуществлялось белорусскими проектными и подрядными предприятиями. Проект стоимостью порядка 8 миллиардов неденоминированных рублей был реализован в течение 10 месяцев. С пуском нового подразделения в нем было создано 10 новых рабочих мест.