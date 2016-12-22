Парламентарии приняли связанные с ответственностью за налоговые преступления изменения и дополнения законодательных актов.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» вносит ряд изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект подготовлен с целью совершенствования норм уголовной и административной ответственности за налоговые преступления, правонарушения, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

В частности, запланирован ряд изменений в Уголовном кодексе.

Статья 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») излагается в новой редакции. Ответственности будут подлежать лица, виновные в уклонении от уплаты налогов, сборов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе уклонения от представления необходимых для исчисления и уплаты налогов и сборов документов. Также по данной статье усиливается ответственность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и предлагается увеличить пороговый барьер крупного (2000 и более базовых величин) и особого крупного (3500 и более базовых величин) размера ущерба для целей данной статьи.

Поднять планку размера ущерба решено, чтобы отсеять случайные, несущественные случаи недоплаты, пояснил Министр, поскольку, по его словам, почти все проверки по расчетному методу влекут большие доначисления сумм налогов. «Уголовное дело влечет серьезные правовые последствия, чтобы у правоохранителей были все основания возбуждать эти дела, сумма нанесенного ущерба должна быть довольно весомая», – убежден Сергей Наливайко.

Предлагается исключить статьи 247 и 248, предусматривающие ответственность за ограничение конкуренции и незаконное использование деловой репутации конкурента. До сих пор эти статьи не применялись на практике, а значит и нет необходимости регулировать данные вопросы на уголовно-правовом уровне.

Изменения и дополнения Кодекса об административных правонарушениях касаются санкций и усиления ответственности.

Например, усиливаются санкции, предусмотренные статьями 11.25, 11.26 и составляющие административную преюдицию по отношении к статьям 247 и 248 Уголовного кодекса.

Усилена ответственность за деяния, предусмотренные статьями 11.1 («Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства») и 11.2 («Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций»). Таким образом, Кодекс приводится в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 49 «Об обеспечении порядка при осуществлении валютных операций».

Во исполнение указа от 27 февраля 2012 г. № 114 «О некоторых мерах по усилению государственного антимонопольного регулирования и контроля» вводятся нормы, усиливающие административную ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. Из указа в Кодекс переносятся нормы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, за недобросовестную конкуренцию. Усиливаются санкции за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 11.24-11.26, а также предусматривается административная ответственность юридических лиц.

Например, в статье 11.24 предусматривается ответственность за нарушение антимонопольного законодательства не только должностного лица, юридического лица, но и индивидуального предпринимателя за уклонение от исполнения предписания антимонопольных органов или непредставление им необходимой информации. Верхний предел штрафа увеличивается с 50 до 100 базовых величин.

Для усиления ответственности за уничтожение бухгалтерских документов и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, вносятся изменения в часть 2 статьи 12.1. Существующий размер санкций, сообщил министр, не является сдерживающим фактором.

В новой редакции излагается статья 12.18 («Нарушение порядка приема денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет»): предусматривается применение мер ответственности за нарушение порядка приема наличных денежных средств не только в отношении работников, но и индивидуального предприниматели и юридического лица.

В отдельный состав выделено правонарушение, выраженное в невыдаче покупателю или потребителю платежного документа, подтверждающий факт приобретения товара (работ, услуг) за наличный расчет. Установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 10 базовых величин.

Предлагается внести изменения в статьи 13.6 и 13.7, в два раза усилив административную ответственность на неуплату (неполную уплату) налогов плательщиками, а также налоговыми агентами. За повторное совершение этих административных правонарушений также предусматривается ответственность.

Кроме того, соответствующие изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Также предлагается наделить таможенные органы правом составлять протокол и рассматривать дела о правонарушениях, предусмотренных статьей 13.6 Кодекса об административных правонарушениях в части уплаты утилизационного сбора.