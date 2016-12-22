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ЭКОНОМИКА РБ


СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ИП В МИНСКЕ УВЕЛИЧАТСЯ В СРЕДНЕМ НА 12%
09:23 22.12.2016

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей в Минске увеличатся в среднем на 12%. Такое решение принято депутатами в ходе 20-й очередной сессии Мингорсовета, пишет агентство «Минск-Новости».

При подготовке проекта решения проведен анализ доходов плательщиков, уплачивающих единый налог на розничную торговлю товарами и оказание населению услуг.

«В среднем выручка предпринимателей за 9 месяцев 2016 года увеличилась от 25% до 32% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. При этом у почти 20,5% ИП доходы превысили в 40 раз сумму единого налога, и они дополнительно перечислили в бюджет 3,6 млн рублей», - рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский.

Кроме того, из перечня видов деятельности, по которым ИП платят единый налог исключены чистка и уборка автотранспортных средств, выполняемые домашними работниками услуги. И введены новые: работы по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий, бурение водяных скважин. Ставки единого налога по ним составят 185 и 109 рублей соответственно.

По словам Андрея Соболевского, в список торговых объектов, где ставки единого налога увеличили на 10%, попали торговые центры «Галилео» и «Скала», при этом из него выбыли «Зеркало», «Паркинг», «Подземный город», «Пассаж». А в перечень торговых объектов, где ставки единого налога уменьшены на 10%, включены ТЦ «Купаловский» и «Счастье».

Ожидаемые поступления единого налога в 2017 году прогнозируются в размере 21,9 млн рублей, в бюджет Минска дополнительно поступит 2,4 млн рублей.

На данный момент в Минске зарегистрировано более 71 тыс. ИП, из них 20% — 14,6 тыс. – плательщики единого налога.
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